- Cel putin 14 persoane au murit dupa ce baza militara Tiyas a fost lovita de rachete. Siria acuza Statele Unite ca ar fi implicate in contextul in care Washingtonul și Parisul au acuzat Rusia in fata Consiliului de Securitate al ...

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a cerut luni Consiliului de Securitate al ONU acces umanitar imediat in Ghouta Orientala, in Siria, apel lansat in cursul unei prezentari privind neaplicarea unui armistitiu cerut in urma cu 15 zile de catre acelasi Consiliu, relateaza AFP. …

- Statele Unite au acuzat Rusia de ignorarea rezoluției Consiliului de Securitate al ONU privind Siria in legatura cu situația din Gouta de Est. Avioanele ruse continua sa execute misiuni de lupta in suburbia Damascului, in ciuda rezoluției adoptate de Consiliul de Securitate privind o incetare a focului…

- Washingtonul a indemnat luni Moscova, mare aliat al regimului Bashar al-Assad, sa actioneze pentru a pune capat ofensivei asupra regiunii Ghouta Orientala, fief al rebelilor situat la portile Damascului bombardat de mai multe zile in pofida apelului unanim al Consiliului de Securitate al ONU pentru…

- Moscova si-a exprimat luni preocuparea in legatura cu amenintarile formulate de mai multe tari occidentale, inclusiv SUA, privind posibila utilizare a fortei impotriva Damascului, avertizand ca aceasta contravine Rezolutiei nr. 2401 a Consiliului de Securitate al ONU, conform unei declaratii facute…

- SUA au acuzat luni Rusia ca face sa intarzie adoptarea unei declaratii de condamnare de catre Consiliul de Securitate al ONU a presupuselor atacuri chimice recente in Siria, soldate cu zeci de raniti, printre care copii, relateaza AFP. Exista "dovezi clare" care confirma folosirea clorului in aceste…