Rusia blochează o rezoluție ONU privind prelungirea misiunii politice a ONU în Libia Rusia, amenintand ca isi va folosi dreptul de veto, a provocat un blocaj in Consiliul de Securitate cu privire la reinnoirea pentru un an a misiunii politice a ONU in Libia, au facut cunoscut marti surse diplomatice, noteaza AFP preleuat de agerpres. Limbajul prevazut in proiectul de rezolutie redactat de Marea Britanie, referitor la retragerea trupelor straine si mercenarilor din Libia, precum si rolul emisarului ONU, nu a convenit Moscovei, au precizat sursele.

Mandatul misiunii ONU expira miercuri seara

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

