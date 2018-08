Rusia blochează la ONU un raport despre Coreea de Nord Rusia a blocat joi la ONU un raport critic al expertilor insarcinati cu aplicarea sanctiunilor internationale impotriva Coreei de Nord, pentru prima oara de la adoptarea acestor sanctiuni in 2017, informeaza AFP. "Raportul este suspendat deoarece suntem in dezacord in privinta anumitor elemente si a modului in care se desfasoara procesul", a anuntat ambasadorul rus Vasili Nebenzia dupa o reuniune neoficiala cu usile inchise a Consiliului de Securitate, fara a preciza la ce puncte din raport se refera. O sursa a declarat agentiei France Presse, sub rezerva anonimatului, ca Rusia nu este de acord… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

