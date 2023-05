Rusia: blocarea conturilor ambasadei Finlandei a fost o reacţie la „măsurile occidentale ostile” Kremlinul a sustinut joi ca blocarea conturilor bancare ale ambasadei finlandeze la Moscova a fost o reactie la masuri ostile din partea Occidentului, inclusiv a Finlandei, transmite Reuters, citata de Agerpres. Oficiali din Finlanda si Danemarca anuntasera miercuri ca sunt blocate conturile reprezentantelor diplomatice ale ambelor tari in Rusia, iar ambasadele sunt nevoite sa recurga […] The post Rusia: blocarea conturilor ambasadei Finlandei a fost o reactie la „masurile occidentale ostile” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

- Marcarea unui an de la inceperea ofensivei in Ucraina a fost realizata in Rusia doar prin discursul lui Vladimir Putin. Autoritatile ruse nu au sarbatorit in niciun fel un an de la lansarea a ceea ce Kremlinul numeste „operatiunea militara speciala” din Ucraina, in timp ce la Kiev a avut loc o ceremonie…

