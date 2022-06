Rusia iși consolideaza poziția pe Insula Șerpilor. Armata rusa a desfașurat mai multe sisteme de aparare in acest punct strategic din Marea Neagra. Armata rusa semnaleaza ca nu va renunța ușor la Insula Șerpilor, in ciuda amenințarilor reprezentate de noile sisteme de artilerie și de tirurile de rachete ucrainene. Cele mai recente imagini din satelit […] The post Rusia blindeaza Insula Șerpilor. Miza acestui punct strategic din Marea Neagra first appeared on Ziarul National .