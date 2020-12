Stiri pe aceeasi tema

- Vicepremierul rus Tatiana Golikova a declarat ca peste 80% din decesele suplimentare inregistrate in Rusia in 2020 au legatura cu COVID-19, ceea ce ar insemna ca bilanțul din Rusia este de trei ori mai mare decat s-a anunțat anterior, informeaza BBC.

- Bilanțul victimelor în urma incendiului de sâmbata de la spitalul din Gaziantep, în sud-estul Turciei, a ajuns la zece persoane, toate cu Covid-19, a anunțat ministrul turc al sanatații, relateaza AFP.Incendiul s-a produs în unitatea de terapie intensiva a acestei unitați…

- Autoritatile sanitare ruse au indemnat astazi persoanele care se vaccineaza anti-Covid sa se abtina de la consumul de alcool 56 de zile, transmite agentia EFE, citata de agerpres . „Doua saptamani inainte de imunizare (prima doza de vaccin – n.r.) trebuie categoric sa nu se consume (alcool). Formarea…

- Turcia a raportat, sambata, un numar record al deceselor zilnice din cauza coronavirusului, cu 196 de victime in ultimele 24 de ore, potrivit The Guardian. Noile cazuri sunt 31.896, unele asimptomatice, in aceeasi perioada, a spus ministrul Sanatatii. Este o cifra mai mica fata de ziua precedenta…

- De la deputul pandemiei și pana in prezent Rusia a inregistrat peste doua milioane de imbolnaviri cu noul coronavirus. Rusia a atins un nou record negativ al imbolnavirilor și deceselor. Conform Reuters, ultimul bilanț zilnic al Rusiei arata ca țara a depistat 23.610 de persoane infectate și 463 de…

- Romania se apropie de 335.000 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus, dupa ce a inregistrat 10.142 de cazuri noi la cel mai recent bilant. Totodata, noul coronavirus a provocat decesul a 8.510 persoane.La ora 13:00, Grupul de Comunicare Strategica va anunța noile cazuri de imbolnaviri,…

- Vicepremierul rus responsabil de sanatate, Tatiana Golikova, a recunoscut vineri o crestere alarmata a cazurilor de contaminare cu SARS-CoV-2 in Rusia, asigurand totodata ca tara sa este pregatita sa faca fa...

- Compania aeriana rusa Aeroflot a inceput dresarea a 15 caini pentru detectarea calatorilor infectați cu noul coronavirus in aeroporturi, a anunțat astazi vicepremierul rus Tatiana Golikova, potrivit agenției de presa spaniola EFE, citate de Ziare.com.Deoarece este un proces dificil, primele rezultate…