Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus, Vladimir Putin, nu va participa la niciun eveniment in persoana in perioada nelucratoare decretata in Rusia, din 30 octombrie pana pe 7 noiembrie, din cauza agravarii pandemiei de COVID-19, a anuntat joi Kremlinul, informeaza AFP. „Presedintele isi va continua munca prin videoconferinta…

- Autorul ediției germane Die Zeit, Michael Tumann, a indemnat germani sa economiseasca gaze, in ciuda Rusiei pentru a nu "plati" președintelui țarii, Vladimir Putin. In articolul "Ieșiți din capcana!" jurnalistul a menționat ca aprovizionarea cu energie a Germaniei este amenințata din cauza "orientarii"…

- Premierul interimar Florin Citu a afirmat, joi, ca dinamica preturilor a depasit estimarile Bancii Nationale si considera ca s-ar impune discutarea situatiei. "Sunt sigur ca BNR are cele mai bune masuri si le va lua pentru a asigura ca inflatia va scadea in perioada urmatoare", transmis premierul. "Dinamica…

- Indicele pan-european STOXX 600 a recuperat pierderile de pana la 0,6% si a inchis in crestere usoara, de 0,05%. Componenta miniera a indicelui a avansat cu 3%, consemnand cea mai mare crestere din ultimele trei luni, pe fondul avansului preturilor minereului de fier si a carbunelui cocsificabil provocat…

- „Au facut greșeli“, a spus Putin intr-o intalnire televizata cu oficialitațile rusești din sectorul energetic. El a spus ca unul dintre factorii care influențeaza prețurile a fost rezilierea contractelor pe termen lung in favoarea pieței spot, pe termen scurt. „S-a dovedit, iar astazi acest lucru este…

- Alexei Navalnii, principalul opozant al lui Vladimir Putin, aflat in inchisoare, i-a acuzat joi, 23 septembrie, pe giganții americani de complicitate cu Kremlinul, Apple și Google eliminandu-și aplicația dedicata alegerilor legislative din Rusia, la cererea autoritaților de la Moscova. „Daca ceva m-a…

- Preturile de consum din zona euro au urcat cu 3% in august, de la 2,2% in iunie, avansul fiind cu mult peste ritmul de 2,7% anticipat de analisti si de tinta BCE de 2%. Cresterea a fost alimentata de costuile energiei, dar si de preturile alimentelor. De asemenea, a avut loc o crestere mare, neobisnuita,…

- Rata anuala a inflatiei in zona euro a urcat luna aceasta la cel mai ridicat nivel din ultimii zece ani, iar analistii se asteapta ca tendinta sa continue, un motiv de ingrijorare pentru BCE si pentru investitori, transmite Reuters. Potrivit unei estimari preliminare publicate marti de Oficiul European…