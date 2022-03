Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Vladimir Putin a amenintat, duminica, statele vecine cu Ucraina, in special Romania, sa nu permita stationarea avioanelor militare ucrainene sau utilizarea acestora in conflict. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Orice tara care isi pune la dispozitia Ucrainei aerodromurile pentru atacuri asupra Rusiei poate fi considerata ca a intrat in conflict, a declarat, duminica, purtatorul de cuvant al Ministerului Apararii rus, Igor Konasenkov, relateaza Reuters. „Folosirea retelelor de aerodromuri ale acestor tari pentru…

- Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, se declara convins ca va fi gasita o solutie la conflictul militar din Ucraina, dar insista asupra „demilitarizarii”, in timp ce adjunctul ministrului rus de Externe, Serghei Riabkov, a cerut reluarea negocierilor cu NATO pe tema garantiilor de securitate. „O…

- UPDATE Interdicție de circulație in Kiev pana luni dimineața Starea de asediu a intrat in vigoare in Kiev in urma cu aproximativ 90 de minute și va dura pana luni dimineața, relateaza BBC. „Toți civilii care se vor afla pe strazi in perioada de stare de asediu vor fi considerați membri ai grupurilor…

- Armata rusa a primit sambata, 26 februarie, ordinul sa si largeasca ofensiva asupra Ucrainei, a anuntat Ministerul Apararii de la Moscova, care a acuzat Kievul ca a respins negocierile, transmit agentiile internationale de presa. 39; 39;Astazi, toate unitatile au primit ordinul sa largeasca ofensiva…

- Armata rusa a transmis, joi, ca separatiștii prorusi din estul Ucrainei, susținuți de Moscova, au cucerit mai multe teritorii in fața armatei ucrainene, in urma invaziei de joi dimineața, relateaza AFP, potrivit News.ro. Armata precizeaza ca civilii nu vor avea de suferit, in urma acestei operațiuni…

- Departamentul de Stat al SUA a avertizat joi Rusia ca o relatie mai stransa intre Moscova si Beijing nu va compensa consecintele unei invazii a Ucrainei si va face economia rusa si mai fragila, transmite Reuters. Purtatorul de cuvant al Departamentului de Stat, Ned Price, a mai spus intr-un briefing…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a dat asigurari miercuri ca isi doreste „doar pacea”, dar a subliniat dreptul tarii sale de a se apara impotriva riscului unei invazii ruse, insistand asupra necesitatii unor sanctiuni „preventive” impotriva Moscovei, relateaza AFP, informeaza AGERPRES . Anumite…