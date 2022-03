Stiri pe aceeasi tema

- Șeful Garzii Naționale Viktor Zolotov, unul dintre cei mai apropiați aliați ai președintelui Vladimir Putin, recunoaște ca „operațiunea militara speciala” din Ucraina nu merge conform planului. Oficialul de la Moscova mai recunoaște ca operațiunea militara a Rusiei din Ucraina nu a decurs atat de repede…

- Mai multe state occidentale, printre care Marea Britanie si SUA, au cerut Interpol sa suspende Rusia din randurile organizatiei, a anunțat ministrul de interne britanic, Priti Patel. Alaturi de Marea Britanie si Statele Unite, Canada, Australia si Noua Zeelanda au cerut „suspendarea imediata a accesului…

- Conflictul dintre Rusia și Ucraina este iminent, dar nu se va desfașura mai devreme de o luna, din cauza ca rușii nu doresc sa umbreasca Jocurile Olimpice din China, susține europarlamentarul Eugen Tomac (PMP). „Nu mai este un secret pentru nimeni ca, la est de noi, un conflict militar poate izbucni…

- Presedintele rus Vladimir Putin a afirmat ca a aparat ”ferm” interesele Rusiei in 2021, un an marcat de o intensificare a tensiunilor cu Statele Unite, in mesajul adresat rusilor de Anul Nou, relateaza AFP. ”Noi ne-am aparat ferm si constant interesele nationale, securtatea tarii noastre si a cetatenilor…

- Noi imagini prin satelit obtinute de o companie privata americana arata ca Rusia a continuat sa-si consolideze fortele in Crimeea si in apropierea Ucrainei, in ultimele saptamani. Asta in timp ce preseaza Statele Unite pentru discutii cu privire la garantiile de securitate pe care le doreste, scrie…

- Natiunile occidentale trebuie sa ofere imediat garantii de securitate Rusiei, a afirmat, joi, presedintele Vladimir Putin, reluand acuzatiile privind instalarea de sisteme balistice NATO in Romania si Polonia. Intrebat de un jurnalist Sky News daca Rusia poate oferi garantii ca nu va ataca Ucraina sau…

- Regatul Unit ”îsi va folosi toate puterile diplomatice si economice” pentru a împiedica o agresiune rusa a Ucrainei, i-a dat asigurari vineri premierul Boris Johnson presedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, anunta Downing Street, relateaza AFP.Boris Johnson a reiterat,…