- Statele Unite ale Americii au decis sa furnizeze muniții cu dispersie Ucrainei "din disperare", dar aceasta masura nu va afecta determinarea Rusiei de a-și atinge obiectivele "operațiunii militare speciale" din Ucraina, a declarat vineri, 7 iulie, ambasadorul rus la Washington, Anatoli Antonov, potrivit…

- Liderii statelor din cadrul NATO vor intensifica sustinerea pentru Administratia de la Kiev si vor reafirma, cu ocazia summitului din Lituania, ca Ucraina va putea deveni la un moment dat membra a NATO, afirma secretarul general al Aliantei Nord-Atlantice, Jens Stoltenberg."Sefii de stat si de guvern…

- Agentia Internationala pentru Energie Atomica (AIEA) ”face progrese” in ceea ce priveste accesul la centrala nucleara Zaporojie din sudul Ucrainei, a declarat vineri directorul sau general Rafael Grossi, informeaza AFP. „Cred ca facem progrese”, a declarat Grossi in timpul unei vizite la Tokyo. Directorul…

- Guvernul american dispune de informatii care inclina spre a atribui Rusiei responsabilitatea pentru distrugerea unui baraj masiv in sudul Ucrainei, a relatat marti NBC News, citand doi oficiali americani si un oficial occidental, potrivit Reuters, informeaza Agerpres.Administratia presedintelui Joe…

- Razboi in Ucraina, ziua 459. Administratia de la Moscova a avertizat, duminica, tarile occidentale asupra riscului escaladarii conflictului militar din Ucraina daca fortele ucrainene vor primi avioane de vanatoare F-16.

- Administratia de la Moscova a acuzat, marti, Germania de implicare din ce in ce mai mare in conflictul din Ucraina prin furnizarea de armament fortelor militare ucrainene. Dmitri Peskov, purtatorul de cuvant al Kremlinului, a afirmat ca Germania nu are nicio modalitate de a se asigura ca armamentul…

- Vizita surpriza la Kiev, acolo unde seful NATO a ajuns pentru prima data de la inceputul razboiului. Jens Stoltenberg a discutat cu presedintele Zelenski despre aderarea Ucrainei la Alianta Nord Atlantica. Moscova a reactionat imediat – acest lucru ar reprezenta o amenintare grava la adresa securitatii…

- 15 diplomati rusi expulzati de Norvegia in aceasta saptamana au incercat sa recruteze surse, sa intercepteze comunicatiile si sa cumpere tehnologie avansata, a declarat vineri, 14 aprilie, politia de securitate norvegiana PST, citata de Reuters. Adevaratii angajatori ai diplomatilor sunt serviciile…