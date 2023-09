Rusia, avertisment dur: Băncile străine nu vor pleca așa ușor din țară “Ne-am declarat pozitia si aceasta ramane, vom fi duri atunci cand vom lasa bancile straine sa plece, va depinde de decizia de a debloca activele rusesti”, a spus Moiseev, vorbind la un forum. Raspunzand intrebarilor despre cererile de vanzare de active, Moiseev a spus ca Raiffeisen Bank, din Austria, nu a facut o astfel de solicitare. ”Sunt la curent cu cererea unei banci straine de a vinde active… care este in curs de examinare de catre comisia guvernamentala”, a spus el. Impunand sanctiuni Rusiei anul trecut, pentru decizia de a-si trimite fortele armate in Ucraina, tarile occidentale au inghetat… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

