Vladimir Putin folosește o noua tactica de atac, astfel ca, acuzațiile privind viitoarele catastrofe umanitare din Ucraina sunt acum asociate armatei acestei țari. In urma cu puțin timp, conducerea militara rusa a solicitat organizațiilor internaționale umanitare asistența pentru cetațenii aflați in orașele din estul Ucrainei. Cetațenii din estul Ucrainei, in mare pericol Generalul-colonel rus, Mihail […]