Rusia autorizează blocarea Facebook sau a Youtube în caz de 'cenzură' Deputatii rusi au adoptat miercuri o lege care permite blocarea site-urilor de internet, precum Facebook, Twitter sau Youtube, daca acestea sunt gasite vinovate de "cenzura" sau "discriminari", relateaza AFP.



Acest text, validat in ultima lectura, se refera la "sanctiuni impotriva cenzurii vizandu-i pe rusi sau media" tarii, a indicat camera inferioara a parlamentului, Duma, intr-un comunicat.



Legea ar urma sa permita sanctionarea "limitarilor de acces la informatii din motive legate de nationalitate, limba, origine" si face posibila blocarea "completa sau partiala" a

Sursa articol si foto: agerpres.ro

