Rusia: Autorităţile vor obliga giganţii internetului să îşi deschidă reprezentanţe locale Deputatii rusi au adoptat marti, in prima lectura, un proiect de lege care obliga gigantii internetului sa deschida reprezentante locale in Rusia pentru a-i putea sanctiona mai bine in cazul unor infractiuni, informeaza AFP. Inmultirea masurilor ce vizeaza retelele sociale si mass-media independente sau straine provoaca ingrijorare in randul criticilor puterii, care le percep ca pe incercari de a restrictiona ultimele domenii ale libertatii de exprimare si ale manifestarii opozitiei. Dupa adoptarea proiectului delege, Duma (camera inferioara a parlamentului rus) a explicat pe site-ul sau ca reprezentantele… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

