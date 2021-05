Stiri pe aceeasi tema

- Un fost director al organizatiei Rusia Deschisa (Open Russia), un grup de opozitie care are legaturi cu fostul oligarh exilat si critic al Kremlinului, Mihail Hodorkovski, a fost arestat dupa ce a coborat dintr-un avion la Sankt Petersburg, informeaza Reuters. OVD-Info, un grup care monitorizeaza…

- Organizația Open Russia, fondata de oligarhul în exil și criticul de la Kremlin Mihail Khodorkovsky, a anunțat joi ca își înceteaza activitațile în Rusia, de teama urmaririi penale împotriva membrilor sai, potrivit AFP."Am decis sa ne oprim, închidem…

- Autoritatile ruse l-au arestat vineri pe Ivan Pavlov, un avocat care apara organizatii ale opozantului politic rus încarcerat Aleksei Navalnîi si care se ocupa de mai multe cazuri de spionaj, a anuntat vineri echipa acestuia într-un mesaj postat pe Telegram, relateaza AFP si Reuters,…

- Autoritatile ruse l-au arestat vineri pe Ivan Pavlov, un avocat care apara organizatii ale opozantului politic incarcerat Aleksei Navalnii si care se ocupa de mai multe cazuri de spionaj, a anuntat vineri echipa acestuia intr-un mesaj postat pe Telegram, potrivit AFP si Reuters.

- Unul dintre colaboratorii apropiati ai opozantului rus Aleksei Navalnii - incarcerat in prezent intr-o colonie de munca - a acuzat luni autoritatile ruse ca i-au arestat tatal in weekend intr-o tentativa de a pune presiune asupra sa, dupa ce a anuntat organizarea unei noi manifestatii antiguvernamentale,…

- Autoritațile din Venezuela vor sa achiziționeze vaccinuri anti COVID-19, platindu-le cu petrol, dupa cum a anunțat președintele Nicolas Maduro, scrie Reuters. Țara este membra a Organizatiei...

- Autoritațile din Kazahstan au anunțat, sambata, ca un avion Antonov 26 de transport militar s-a prabusit in timp ce ateriza in conditii de ceata in cel mai mare oras din Kazahstan, Almati, transmite Agerpres , care citeaza AFP. In urma impactului, patru din cele sase persoane aflate la bord au murit.…

- Alte 16 tari au primit doze de vaccin anti-COVID-19 AstraZeneca din lotul oprit de la administrare de autoritatile austriece, a anuntat marti o inalta oficialitate din domeniul sanitar, citat de Reuters. O asistenta in varsta de 49 de ani a decedat din cauza unor probleme grave de coagulare a sangelui…