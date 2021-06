Un important opozant politic si fost parlamentar, Dmitri Gudkov, a fost retinut marti de oficialii rusi responsabili cu aplicarea legii, parte a unei represiuni mai ample impotriva opozantilor Kremlinului, transmite Reuters. In perioada in care a fost deputat in camera inferioara a parlamentului, Gudkov a fost expulzat din partidul O Rusie Justa in 2013 pentru ca a contribuit la organizarea protestelor anti-Kremlin. Ulterior s-a alaturat opozitiei liberale a Rusiei impotriva presedintelui Vladimir Putin. Intr-o postare pe retelele de socializare in prima parte a zilei de marti, Gudkov, in varsta…