Stiri pe aceeasi tema

- Rusia continua sa sufere pierderi semnificative in Bahmut, a declarat Oleksandr Syrskyi, comandantul Forțelor Terestre ale Ucrainei, in urma unei vizite la trupele din prima linie din oraș. Inaltul comandament militar ucrainean a indicat in raportul sau zilnic ca, in ultimele 24 de ore, fortele ruse…

- Grupul militar privat Wagner din Rusia a parut duminica sa renunțe la planurile de retragere din Bahmut, in estul Ucrainei, spunand ca Moscova le-a promis mai multe arme și sugerand ca ar putea continua asaltul asupra a ceea ce Rusia considera a fi un pas inainte spre alte orașe din regiunea Donbas,…

- Președintele Filipinelor, Ferdinand Marcos Jr, a declarat joi ca acordul sau de la inceputul acestui an de a permite accesul armatei americane la mai multe baze militare din țara sa nu are ca scop eventuale acțiuni ofensive impotriva vreunei țari., informeaza Rador.Adresandu-se unui think-tank american…

- Presedintele rus Vladimir Putin l-a decorat, luni, postum pe bloggerul militar Vladlen Tatarski ucis cu o zi inainte la Sankt-Petersburg intr-un atac cu bomba, caz in care Moscova a acuzat Ucraina si "agenti" ai opozantului Aleksei Navalnii, relateaza AFP. Ordinul Curajului este acordat lui Maxim Fomin…

- Presedintele rus Vladimir Putin l-a decorat, luni, postum pe bloggerul militar Vladlen Tatarski ucis cu o zi inainte la Sankt-Petersburg intr-un atac cu bomba, caz in care Moscova a acuzat Ucraina si "agenti" ai opozantului Aleksei Navalnii, relateaza AFP.

- Anuntand amplasarea de arme nucleare in Belarus, aliatul ei in raport cu Ucraina, Rusia reproduce un model folosit de americani in Europa, dar lasa sa planeze multe indoieli asupra intentiilor sale reale. Ca de mai multe ori de la inceputul invaziei ruse in Ucraina, in februarie 2022, Vladimir Putin…

- Ministrul rus de externe Serghei Lavrov a acuzat luni Statele Unite si Uniunea Europeana ca doresc "despartirea" Rusiei de sudul Caucazului, incercand sa se implice in negocierile de pace dintre Armenia si Azerbaidjan, transmite AFP, potrivit Agerpres.In timp ce ofensiva rusa din Ucraina s-a impotmolit,…

- Ministrul rus de externe Serghei Lavrov a acuzat luni Statele Unite si Uniunea Europeana ca doresc „despartirea” Rusiei de sudul Caucazului, incercand sa se implice in negocierile de pace dintre Armenia si Azerbaidjan, transmite AFP, citata de Agerpres. In timp ce ofensiva rusa din Ucraina s-a impotmolit,…