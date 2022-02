Rusia, atacuri cu bombe în Ucraina chiar în timpul negocierilor de pace din Belarus VIDEO Rusia continua atacurile militare violente chiar și in timpul negocierilor de pace din Belarus! Armata rusa a bombardat masiv Harkov. Zeci de oameni au fost uciși, iar alte sute ranite, conform anunțului facut de consilierul ministrului afacerilor interne al Ucrainei. ,,Aceasta groaza ar trebui sa fie vazuta de intreaga lume”, a spus oficialul. Cum este […] The post Rusia, atacuri cu bombe in Ucraina chiar in timpul negocierilor de pace din Belarus VIDEO appeared first on IMPACT . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

