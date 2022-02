Stiri pe aceeasi tema

- Rusia continua pentru a doua zi consecutiv bombardamentele in Ucraina. In cursul diminineții de vineri au fost auzit mai multe explozii puternice in apropiere de Kiev. Oamenii sunt disperați și nu știu unde sa se adaposteasca. Sute de ucraineni au parasit deja țara, o mare dintre ei adapostindu-se in…

- Ministrul de Externe al Ucrainei, Dmytro Kuleba, a cerut lumii sa “actioneze imediat” ca raspuns la operatiunea militara a Rusiei in tara. “Lumea trebuie sa actioneze imediat. Viitorul Europei si al lumii este in joc”, a scris Kuleba intr-un mesaj postat joi dimineata pe Twitter. El enumera masurile…

- Intr-un discurs televizat, Vladimir Putin sutine ca a ordonat o operatiune speciala in Donbas si cere armatei Ucrainei sa depuna armele. Vladimir Putin a anuntat ca Rusia va desfasura o "operatiune militara speciala" in Ucraina. Echipa CNN de la fata locului a auzit mai multe explozii puternice in apropierea…

- Invazia Rusiei in Ucraina ar urma sa inceapa, miercuri dimineața, la ora locala 3 dimineața, dupa cum susține o sursa americana din Kiev a cotidianului The Mirror, deși Vladimir Putin a anunțat ca retrage trupe de la granița cu Ucraina. Șefii Kremlinului vor ordona un atac asupra Ucrainei la aceasta…

- „Occidentul ar trebui sa știe ca, dupa Ucraina, vor urma statele baltice. Noi suntem doar inceputul!”, a a avertizat Vitali Kliciko, 50 de ani, primarul Kievului, fost campion mondial de box la categoria grea, intr-un interviu acordat ediției duminicale a ziarului german Bild . „Vladimir Putin urmarește…

- Rusia și Belarus vor incepe joi 10 zile de exerciții militare comune, iar tensiunea din Ucraina tinde sa creasca, acestea avand loc in apropierea graniței Ucrainei. Rusia a mutat pana la 30.000 de soldați, doua batalioane de sisteme de rachete sol-aer S-400 și numeroase avioane de lupta in Belarus pentru…

- Consilierul pentru securitate naționala de la Casa Alba, Jake Sullivan, a declarat duminica ca Rusia ar putea invada Ucraina „in orice zi”, lansand un conflict care ar avea „un cost uman enorm”, scri apnews . Consilierul principal al președintelui Joe Biden a oferit un alt avertisment dur la o zi dupa…

- Ministrul de externe rus Serghei Lavrov afirma ca ”daca depinde de Rusia, nu va fi razboi” cu Ucraina. Decizia se afla, insa, in mainile președintelui Vladimir Putin, cel care va da și raspunsul la propunerile venite din partea SUA și NATO legat de garantiile de securitate cerute de Moscova Declarația…