Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana a scris, joi, pe Facebook, despre agresiunea Federatiei Ruse la adresa Ucrainei, ca ”situatia este extrem de grava, Federatia Rusa ataca pe toate fronturile si pune in pericol viata a milioane de civili”. „Tocmai am vorbit cu premierul Ucrainei, Denys Sjmyhal, in urma atacului nechibzuit si neprovocat al Federatiei Ruse. Situatia este extrem de grava, Federatia Rusa ataca pe toate fronturile si pune in pericol viata a milioane de civili”, a transmis Mircea Geoana. Secretarul general adjunct al NATO ”cere Rusiei sa opreasca imediat activitatile…