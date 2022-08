Stiri pe aceeasi tema

- Peste zece explozii puternice s-au auzit vineri dimineata la Nikolaev (in sudul Ucrainei), a anuntat primarul orasului Oleksandr Senkevici pe contul sau Telegram, potrivit Ukrinform si Unian. ”Alerta aeriana continua! Nu iesiti din case si adaposturi! Toate informatiile importante vi le voi comunica…

- Forțele ruse incearca sa blocheze orașul strategic Lisiceansk din estul Ucrainei dupa ce au devastat Severodonețk. Rusia va trimite in Belarus rachete capabile sa transporte focoase nucleare in urmatoarele cateva luni, a declarat sambata președintele Rusiei, Vladimir Putin.

- Razboi in Ucraina, ziua 122. Dupa patru luni de o invazie militara rusa pe scara larga a teritoriului Ucrainei independente, secretarul de stat american Anthony Blinken a declarat ca Federația Rusa a pierdut deja acest razboi. Ultimele forțe ucrainene din

- Noi explozii au fost raportate in aceasta dimineața in capitala Ucrainei, Kiev. De asemenea, rușii au reluat aseara tirul de rachete asupra mai multor localitați din estul Ucrainei. Potrivit presei ucrainene, in orașul Donețk au fost mai multe explozii. Alte 4 localitați au fost ținta unor atacuri cu…

- Pompierii din orașul Bakhmut, din estul Ucrainei incercau sa stinga un incendiu dintr-un depozit lovit de o racheta. Bakhmut se afla la inceputul unui drum important de aprovizionare a orașelor ucrainene Lysychansk și Sievierodonetsk, unde trupele ucrainene dau lupte grele pentru a respinge un asalt…

- Purtatorul de cuvant al Statului Major al Forțelor Armate ale Ucrainei, Alexander Stupun, a anunțat marți ca trupele ruse au desfașurat sisteme de rachete Iskander in Belarus, la 50 km de granița cu Ucraina, și iși intaresc pozițiile in apropierea graniței ruso-ucrainene. Iskander este o racheta…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anuntat vineri noapte, ca in regiunea Cernigau, la nord de Kiev, satul Desna a fost lovit de rachete rusesti joi,atacul soldandu-se cu mai multi morti. Desna se afla la aproximativ 60 de kilometri de granita cu Belarus. „Atacuri rusesti asupra regiunii Cernigau,…