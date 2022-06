Dmitri Medvedev susține ca Republica Moldova ar putea intra in Uniunea Europeana doar in urma unirii cu Romania, cu care Rusia nu este de acord. In opinia liderilor de la Ktremlin, este un pas spre constituirea Romaniei Mari, care nu este pe placul oficialilor ruși. „Republica Moldova a intrat in lunga coada pentru aderarea la […] The post Rusia ATACA Republica Moldova si Romania. Consecinte devastatoare dupa anuntul ca vecinii de peste Prut vor intra in UE! first appeared on Ziarul National .