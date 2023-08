Rusia atacă dezlănțuit Ucraina și din Belarus: Moscova a lansat rachete Kinjal Rusia a lansat sambata rachete avansate Kinjal in spațiul aerian ucrainean, au avertizat forțele aeriene ucrainene pe Telegram, informeaza CNN, potrivit Rador. Rachetele au fost lansate din regiunea rusa Tambov și se indreptau spre regiunea Hmelnitki din vestul Ucrainei, potrivit forțelor aeriene. Oficialii locali au declarat ca au auzit mai multe explozii, dar alte detalii despre atac nu au fost date. Tot in acest context trebuie amintit ca o alerta de raid aerian a pornit sambata dupa amiaza in capitala ucraineana Kiev. In regiunea Zaporojia se aud explozii, au relatat martorii, potrivit… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

