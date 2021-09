Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE – Totalul victimelor atacului armat de luni la o universitate din orasul rus Perm a crescut, ajungand la opt persoane, iar alte cateva sunt grav ranite, a anuntat agentia de aplicare a legii a Comitetului de Investigatii, potrivit REUTERS. O persoana necunoscuta a deschis focul luni dimineata…

- Biserica Ortodoxa a Rusiei i-a indemnat pe credinciosii rusi sa se vaccineze impotriva noului coronavirus, dupa ce alte 24.353 de cazuri au fost confirmate luni, inclusiv 6.557 la Moscova, in urma carora bilantul oficial la nivelul intregii tari a ajuns la 5.635.294 de cazuri confirmate de la inceputul…

