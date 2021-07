Stiri pe aceeasi tema

- Un tribunal de la Moscova a prelungit miercuri pentru șase luni plasarea în arest la domiciliu a purtatoarei de cuvânt a opozantului Alexei Navalnîi, potrivit AFP.Kira Yarmich se afla în arest la domiciliu din februarie, dupa ce autoritațile au acuzat-o ca a încalcat…

- Un cunoscut politician rus de opozitie, Grigori Iavlinski, a cerut sambata clarificari in cazul tuturor crimelor politice comise in Rusia, transmite dpa. Exista multe persoane care au fost ucise in Rusia pentru ca s-au luptat pentru a trai in libertate, a declarat sambata politicianul in varsta de 69…

- Ministerul de Externe rus l-a convocat joi pe ambasadorul Cehiei la Moscova, dupa ce Praga a acuzat Rusia ca s-a aflat in spatele exploziei de la un depozit de munitii in 2014 de pe teritoriul ceh, in care au murit doua persoane, transmite Reuters. Purtatoarea de cuvant a MAE rus, Maria Zaharova, citata…

- ”In actualele circumstante, un parteneriat reinnoit intre UE si Rusia, care sa permita o cooperare mai stransa, pare un proiect indepartat”, a transmis liderul european intr-un comunicat.Acesta a prezentat noul raport elaborat de Comisia Europeana cu privire la relatiile tensionate ale UE cu Rusia,…

- Opozantul rus Aleksei Navalnii a fost adus inapoi in colonia penitenciara Pokrov, de unde fusese transferat la mijlocul lui aprilie la un spital penitenciar dupa ce a tinut greva foamei, au anuntat luni apropiati ai sai si autoritatile ruse, transmit AFP si Reuters. "Bloggerul Navalnii a fost transferat…

- Reteaua de birouri regionale a organizatiei anticoruptie a opozantului încarcerat Aleksei Navalnîi a fost adaugata pe lista organizatiilor 'extremiste si teroriste', transmite vineri AFP, citând un anunt al serviciului rus de informatii financiare, Rosfinmonitoring. Acesta…

- Peste o mie de persoane au fost arestate miercuri in toata Rusia in timpul protestelor organizate in sprijinul opozantului Aleksei Navalnii aflat in greva foamei in inchisoare, potrivit ONG-ul OVD-Info, informeaza AFP si Reuters. Conform informatiilor furnizate de aceasta organizatie specializata…