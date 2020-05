Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a raportat joi 11.231 de noi cazuri de infectii cu noul coronavirus in ultimele 24 de ore, un nou record zilnic, care ridica la 177.160 totalul cazurilor de COVID-19 inregistrate pana in prezent, bilant care plaseaza statul rus pe locul cinci in lume la numarul de contaminari, devansand Germania…

- Și numarul deceselor este unul alarmant, ajungand la 1.280. Capitala, Moscova este in aceste momente cel mai afectat oraș, adunand in jur de jumatate din numarul de cazuri, scrie Libertatea . „Conform testelor de depistare realizate pe diverse grupuri de populatie, numarul real al persoanelor infectate…

- Rusia a depasit pragul de 1.000 de decese provocate de noul coronavirus, in timp ce numarul infectarilor a trecut de 100.000, potrivit unui ultim bilant al autoritatilor de la Moscova dat publicitatii joi, potrivit AFP.

- Numarul contaminarilor cu noul coronavirus a crescut miercuri în Rusia cu peste 3.300, un alt record zilnic pe plan national, ajungând la un total de 24.500 de cazuri, dupa doua saptamâni de crestere exponentiala, potrivit dpa, preluata de Agerpres. Astfel, numarul…

- Rusia a anunțat luni un numar record de noi cazuri de infecții cu coronavirus in ultimele 24 de ore, respectiv 954, bilanțul total din aceasta țara urcand astfel la 6.343, transmite Reuters.Moscova ramane epicentrul epidemiei cu 591 de noi cazuri, urmata de regiunea Moscova (82 de persoane) și Sankt…

- Medicul-sef al principalului spital moscovit ce ii trateaza pe bolnavii de COVID-19, care s-a intalnit cu presedintele rus, Vladimir Putin, saptamana trecuta, a fost testat pozitiv pentru noul coronavirus, informeaza AFP si DPA, citand agentia de presa Interfax si televiziunea publica rusa Rossia-24.Dmitri…

- Moscova a intrat luni in prima sa zi a unei carantine - pe o durata nedeterminata -, iar alte regiuni ruse au anuntat ca-i urmeaza exemplul, in umra unui apel al premierului Mihail Misustin la un efort in vederea opririi raspandirii covid-19, relateaza AFP.

- Rusia are raportate doar 34 de cazuri de imbolnavire cu coronavirus, dar doreste sa tina situatia sub control si sa nu fie luata pe nepregatite in cazul in care epidemia va lua amploare. In acest sens, municipalitatea Moscovei a aprobat deblocarea a peste 100 de milioane de euro pentru construirea…