Rusia are o responsabilitate în aprovizinarea alimentară mondială,…

Seful Guvernului german a ”insistat” totodata – in aceasta convorbire telefonica de 75 de minute – asupra necesitatii unui armistitiu ”cat mai rapid posibil”. Scholz a ”respins in mod clar acuzatia potrivit careia nazismul este raspandit in Ucraina”, anunta Cancelaria.