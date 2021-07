Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Federatiei Ruse, Vladimir Putin, a aprobat noua Strategie de Securitate Nationala a tarii, care constata ca "forte distructive" interne si externe incearca sa foloseasca actualele provocari pentru a destabiliza Rusia, transmite sambata EFE. Documentul, de 43 de pagini, publicat…

- Liderului de la Kremlin i s-a pus pata pe gigantii din hi-tech. Vladimir Putin vrea ca acesti uriasi din Social Media sa bage bani in economia Rusiei. Astfel, presedintele rus Vladimir Putin a promulgat joi o lege care obliga marile companii IT din Occident sa-si deschida filiale in Rusia, potrivit…

- Expertii militari arata ca solicitarea Moscovei privind anularea exercitiului NATO Sea Breeze 2021 de pe coastele Ucrainei, dar si exagerarea incidentului cu distrugatorul britanic aflat in Marea Neagra au legatura cu interesele lui Putin, care are nevoie sa distraga atentia de la marile probleme din…

- Rusia a inceput luni exercitii tactice in regiunea Voronej (sud-estul Rusiei), situata in apropierea frontierei cu Ucraina, la care participa bombardiere avansate Su-24 ;ii avioane de vanatoare MiG-31BM , a anuntat Districtul militar Vest din Federatia Rusa. Aceste noi exercitii intervin inaintea summitului…

- O intalnire in orașul Sochi, a reamintit rolul pe care il joaca Rusia in salvarea politica și economica a lui Lukașenko. La aceasta intalnire, Putin nu a facut vreun comentariu legat de posibilele masuri de consolidare a angajamentelor Rusiei fața de Belarus. „Va mulțumim ca ați venit la aceasta intalnire”,…

- Potrivit lui Putin, unii "se incumeta sa afirme public ca bogatiile siberiene apartin in mod injust unei singure tari". "Este ciudat sa auzi asemenea lucruri, insa ele se fac uneori auzite", a spus el. "Toti vor sa ne muste de ceva si sa inhate ceva de la noi. Insa, ei trebuie sa stie, cei care intentioneaza…

- Inalți oficiali ai Departamentului Apararii Americane au declarat ca aproape 80.000 de soldați ruși au ramas in apropierea unor zone care sunt la granita Rusiei cu Ucraina – cea mai mare acumulare de trupe pe care Rusia a desfasurat-o de cand a anexat Cri

- Ministerul rus al Apararii a anuntat vineri ca a început retragerea trupelor mobilizate în ultimul timp în Crimeea si în zonele de la frontiera cu Ucraina spre bazele lor permanente, dupa participarea acestora la exercitii militare, a relatat agentia de presa oficiala rusa TASS,…