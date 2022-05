Starea de urgența a fost declarata de autoritațile din regiunea Krasnoiarsk din estul Siberiei, in Rusia, din cauza incendiilor care se extind și care au afectat deja sute de cladiri. Cel puțin cinci persoane au murit. Mai multe incendii agravate de vantul puternic sunt in curs de desfașurare in regiunea Krasnoiarsk (estul Siberiei), afectand sute […] The post RUSIA ARDE IN FLACARI. Incendii ucigașe in Siberia / Starea de urgența a fost declarata - VIDEO first appeared on Ziarul National .