Rusia ar vrea să atace Moldova chiar la început de 2023. Informaţiile care îngrijorează autorităţile din ţară vecină Razboiul din Ucraina a determinat mai mulți factori de decizie politica sa examineze scenariile Moscovei cu privire la lansarea unei acțiuni asemanatoare in Basarabia. O declarație facuta de șeful Serviciului de Informatii si Securitate de la Chișinau a ridicat multe semne de ingrijorare. Potrivit acestuia, Rusia ar vrea sa atace Moldova chiar la inceput de […] The post Rusia ar vrea sa atace Moldova chiar la inceput de 2023. Informatiile care ingrijoreaza autoritatile din tara vecina appeared first on Playtech Știri . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol si foto: playtech.ro

Stiri pe aceeasi tema

