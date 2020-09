Stiri pe aceeasi tema

- Rusia „interfereaza” in alegerile prezidențiale americane din 2020 prin utilizarea „zgomotului de tobe al dezinformarii” care il vizeaza pe candidatul democrat Joe Biden, a avertizat directorul FBI, Cristopher Wray. De asemenea, Rusia incearca, in plus, sa submineze, cu aceasta ocazie, increderea americanilor…

- Presedintele camerei inferioare a Parlamentului rus, Duma de Stat, a cerut uneia dintre comisiile sale sa ancheteze daca forte straine sunt in spatele presupusei otraviri a opozantului Aleksei Navalnii, intr-o tentativa de a alimenta tensiunile din Rusia, relateaza Reuters."Comisia pentru…

- Congresul american ''pare sa fie tinta unei campanii'' de dezinformare orchestrate din strainatate, au dat asigurari luni responsabili democrati, declarandu-se ''profund preocupati'' de aceste eforturi care vizeaza, in opinia lor, alegerile prezidentiale care vor avea…

- Joe Biden, care va purta culorile Partidului Democrat in fata republicanului Donald Trump la alegerile prezidentiale din Statele Unite, a declarat vineri ca primeste informatii de la serviciile de informatii si ca i s-a transmis ca Rusia continua sa incerce sa se amestece in scrutinul programat pentru…

- Liderii de la Beijing au obiectivul transformarii Chinei in "singura superputere a lumii", afirma Christopher Wray, directorul Biroului Federal pentru Investigatii (FBI) din Statele Unite, conform site-ului Axios.com.

- China are ''preferinte'' pentru viitoarele alegeri din SUA, a apreciat marti Christopher Wray, directorul Biroului Federal pentru Investigatii (FBI) din Statele Unite, mentionand ca este deschisa o noua ancheta de contraspionaj care implica Beijingul ''la fiecare zece ore'',…