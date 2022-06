Stiri pe aceeasi tema

- Europa trebuie sa se pregateasca pentru situația in care Rusia va opri la iarna toate exporturile de gaze in regiune, a avertizat șeful Agenției Internaționale pentru Energie, care a cerut guvernelor sa lucreze la reducerea consumului și sa nu inchida centralele nucleare, scrie The Guardian.

- Egiptul, Israelul și Uniunea Europeana au semnat miercuri un acord pentru a crește vanzarile de gaze naturale lichefiate catre țarile UE, care urmaresc sa reduca dependența de aprovizionarea din Rusia in contextul razboiului din Ucraina. In cadrul acordului, parafat la Cairo, Israelul va trimite mai…

- Un studiu dat publicitatii luni de Centrul de Cercetare pentru Energie si Aer Curat din Finlanda arata ca statele UE au importat din Rusia 61% din cantitatile totale de combustibili fosili exportate de la inceputul razboiului cu Ucraina.

- Europa s-ar putea confrunta cu o penurie de combustibil in aceasta vara din cauza tensiunilor de pe piața petrolului, a declarat directorul executiv al Agenției Internaționale pentru Energie (IEA), Fatih Birol, pentru ziarul german Spiegel, citat de Reuters.

- Germania ar putea sa nu mai fie dependenta de gazul rusesc in urmatorii trei ani, a anuntat vineri Markus Krebber, directorul general al celui mai mare producator de energie, RWE, intr-un interviu acordat saptamanalului Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung., transmite Reuters. Fii la curent…

- OPEC a transmis, luni, Uniunii Europene ca sanctiunile actuale si viitoare impotriva Rusiei ar putea crea unul dintre cele mai grave socuri de aprovizionare cu petrol, ca ar fi imposibil sa inlocuiasca aceste volume si a semnalat ca nu va pompa mai mult titei, transmite Reuters. Oficialii…

- Șeful organismului de supraveghere nucleara al ONU, Rafael Grossi, va conduce o misiune la Cernobil cat mai curand posibil, a declarat acesta. „Situația generala a radiațiilor in jurul centralei este destul de normala. A existat un nivel relativ mai ridicat de radiații localizate din cauza circulației…

- Cumparatorii europeni de gaz rusesc se confrunta cu un termen limita pentru a incepe sa plateasca in ruble vineri, in timp ce negocierile menite sa puna capat razboiului urmeaza sa fie reluate chiar daca Ucraina se pregatea pentru noi atacuri in sud și est, scrie Reuters, potrivit Mediafax. Fii…