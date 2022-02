Rusia ar putea primi marea lovitură! Întâlnire de urgență a G7! Ce sancțiuni se pregătesc Rusia este atacata prin toate mijloacele. Sancțiuni, atacuri ale hackerilor, dar și revolte, insa situația ar putea fi mai grava. Ministrii de externe din Grupul celor sapte (G7), principalele economii democratice, se vor reuni online duminica intr-o sesiune de urgenta pe tema crizei ucrainene, a declarat ministrul japonez de externe Yoshimasa Hayashi la postul national de televiziune NHK. Hayashi a dorit sa reafirme cooperarea Japoniei cu ceilalti parteneri ai sai pentru a “imbunatati situatia”, relateaza DPA. Totodata, el a calificat invazia Rusiei in Ucraina drept ”o incercare unilaterala de… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- „In sfarsit a fost luata decizia ca o parte dintre bancile rusesti sa fie excluse din SWIFT. Ar trebui ca TOATE sa fie excluse. Foarte imporant: banca nationala a Rusiei nu mai are acces la activele sale din strainatate. DAR, pentru a avea efect, aceste masuri trebuie implementate de fiecare tara in…

- In timp ce razboiul dintre Ucraina și Rusia ia proporții, statele lumii continua sa adopte sancțiuni impotriva regimului Vladimir Putin pentru a-l determina sa inceteze agresiunea. Ramai pe PRESSALERT.ro pentru a urmari principalele evenimente. UPDATE 1 Comisia Europeana a anuntat, sambata seara, ca,…

- UPDATE: Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a afirmat, sambata seara, ca decizia va ”interzice oligarhilor rusi sa-si foloseasca activele financiare pe pietele noastre”. ”Putin a pornit pe o cale care vizeaza distrugerea Ucrainei. Dar ceea ce face el, de fapt, este sa distruga viitorul…

- De asemenea, vor fi inghețate bunurile in valuta ale Bancii Centrale Ruse, iar oligarhilor rusi "le va fi interizs sa-și mai foloseasca activele". "Putin a pornit pe o cale care țintește sa distruga Ucraina. Dar ce face este sa distruga viitorul propriei țari," a afirmat șefa Comisiei Europene.Von der…

- Miniștrii de Externe din Canada, Franța, Germania, Italia, Japonia, Marea Britanie și Statele Unite și-au exprimat sambata ingrijorarea majora in legatura cu concentrarea de forțe militare de-a lungul graniței Ucrainei și au transmis Rusiei un mesaj dur.

- Ministrii de Externe din cadrul G7 (Canada, Franța, Germania, Italia, Japonia, Marea Britanie, Statele Unite) au anuntat, sambata seara, intr-un comunicat, ca ii cer Rusiei sa aleaga calea diplomatiei pentru dezescaladarea tensiunilor si sa retraga trupele de la granita cu Ucraina. Ministrii au mentionat…

- Rusia se va expune unor "consecinte masive" si va suporta "costuri severe" in cazul unei agresiuni militare impotriva Ucrainei, avertizeaza Grupul statelor puternic industrializate (G7). "Noi, ministrii de Externe din Canada, Franta, Germania, Italia, Japonia, Marea Britanie si Statele Unite…

- Regatul Unit si SUA si-au exprimat din nou ingrijorarea in legatura cu actiunile militare ale Rusiei langa zona de frontiera cu Ucraina, informeaza sambata dpa. In cadrul unor discutii in marja reuniunii tarilor din G7 (Germania, Canada, Statele Unite, Franta, Italia, Japonia si Regatul Unit) care…