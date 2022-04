Stiri pe aceeasi tema

- Jens Stoltenberg a vorbit, miercuri, la Bruxelles, in fața miniștrilor de externe din alianța de securitate. „Nu am vazut niciun indiciu ca președintele Putin și-a schimbat ambiția de a controla intreaga Ucraina și de a rescrie ordinea internaționala”, spune el. Secretarul general spune ca NATO trebuie…

- Ambasada SUA in Ucraina a transmis, citand Ministerul de Externe al Ucrainei, ca 2.389 de copii ucraineni „au fost rapiți” din teritoriile controlate de ruși ale regiunilor Lugansk și Donețk. Copiii ar fi fost duși in Rusia. Potrivit The Guardian, guvernul de la Kiev a acuzat Moscova ca a deportat ilegal…

- Consiliul orașului Mariupol spune ca ocupanții ruși duc cu forța mii de cetațeni ai localitații in Rusia, potrivit The Kyiv Independent. Comunicatul de presa al Consiliului spune ca civilii au fost duși in tabere unde rușii le-au verificat telefoanele și documentele și apoi i-au mutat cu forța pe unii…

- Secretarul de stat al SUA Antony Blinken, 59 de ani, și Liz Truss, ministrul de externe al Marii Britanii au susținut o conferința de presa comuna la Washington. Blinken a lansat un apel pentru ca Rusia sa permita ucrainenilor sa paraseasca orașele care se confrunta cu „bombardamente necruțatoare” din…

- Numarul persoanelor care au fugit din calea razboiului din Ucraina a depasit pragul de 1,5 milioane, devenind criza refugiatilor cu cea mai rapida crestere de dupa cel de-al Doilea Razboi Mondial, a anunțat duminica ONU. Duminica are loc o noua incercare de evacuare a civililor din orașul-port Mariupol,…

- Ministrul ucrainean al Apararii a spus ca rușii incearca sa mențina cumva capacitatea de lupta a unitaților lor, dar devine din ce in ce mai greu. In Rusia, rudele prizonierilor și ale morților incep sa iasa la proteste. Minciunile totale ale propagandei ruse incep sa cada, mai spune oficialul. „Inamicul…

- Ministrul de externe german, Annalena Baerbock, a declarat vineri ca, in virtutea istoriei celui de-al Doilea Razboi Mondial, tara sa are datoria de a sustine pacea prin alte mijloace decat livrarea de arme, motivand astfel din nou decizia Germaniei de a nu furniza Ucrainei armament pentru ca aceasta…

- Președintele interimar al USR, Catalin Drula, a anunțat ca a sesizat Consiliul Național pentru Combaterea Discriminarii dupa scenele de discriminare grosolana la adresa colegului deputat Ovidiu Ganț. “Violența, rasismul, xenofobia nu au ce cauta in Parlamentul Romaniei. E inacceptabil ca Ovidiu Ganț…