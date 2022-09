Rusia ar putea oficializa, vineri, anexarea a 15% din Ucraina, odata cu incheierea referendumurilor susținute de Moscova in patru regiuni. In joc sunt 90.000 km patrați de teritoriu ucrainean, o suprafața de marimea Ungariei sau a Portugaliei. Președintele rus, Vladimir Putin, se va adresa ambelor camere ale parlamentului rus pe 30 septembrie, cand ar putea declara oficial anexarea, a transmis Ministerul Apararii de la Londra, potrivit Euronews. Referendumurile – nerecunoscute și aspru criticate de Occident – se incheie marți in patru regiuni din Ucraina controlate de Rusia: Donețk, Lugansk, Herson…