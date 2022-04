Federația Rusa ar putea utiliza muniții cu gaz de fosfor in Mariupol, in condițiile in care luptele pentru orașul asediat se intensifica, spune Ministerul britanic al apararii, citat de The Telegraph . Ministerul britanic al apararii a explicat ca armamentul utilizat anterior de forțele ruse in regiunea Donețk „ridica posibilitatea angajarii lor viitoare in Mariupol”. Instituția guvernului de la Londra a precizat ca trupele invadatoare au continuat bombardamentele in regiunile Donețk și Lugansk, cu „forțele ucrainene respingand mai multe atacuri, ceea ce a dus la distrugerea de tancuri, vehicule…