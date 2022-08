Stiri pe aceeasi tema

- In ciuda propagandei de-o parte și de cealalta a frontului, foarte puține lucruri se petrec in realitate in Herson, scriu jurnaliștii italieni de la Corriere della Sera, care au ajuns in regiunea ce a capitulat prima in fața invaziei ruse din februarie. „Era inca iarna la inceputul lunii martie, cu…

- Consilierul prezidential ucrainean Mihailo Podoliak a declarat, vineri, ca Ucraina nu va semna niciun document cu Rusia ca parte a acordului privind exportul de cereale, insa Kievul si Moscova vor semna in schimb acorduri paralele privind exporturile de cereale cu ONU, relateaza „The Guardian”. Mihailo…

- Rusia nu a reusit sa-si atinga obiectivul principal al interventiei sale in Ucraina, și anume ocuparea intregii tari, motiv pentru care se pregateste sa anexeze teritoriile pe care le-a ocupat, a declarat, miercuri, Vadim Skibitki, purtatorul de cuvant al Directiei principale de informatii a Ministerului…

- Iranul mentine acorduri pe teme de aparare cu Rusia, dar nu va ajuta Moscova in razboiul din Ucraina, a declarat ministrul de Externe iranian, Hosein Amir Abdolahian, care a avertizat in același timp ca administratia de la Teheran „va evita orice actiune care ar putea duce la o escaladare” si ca „va…

- Un tribunal din Rusia l-a condamnat la 7 ani de detenție pe un parlamentar municipal din Moscova, Aleksei Gorinov, care a impraștiat „informații false despre armata rusa” motivat de „ura politica”, informeaza AFP. Este prima pedeapsa cu inchisoarea pe termen lung pronunțata in temeiul noilor legi care…

- Primul pod rutier intre Rusia și China a fost deschis pentru transportul de marfa vineri, intr-o perioada in care Moscova se apropie tot mai mult de Beijing, pe fondul crizei in relația cu Occidentul, din cauza razboiului din Ucraina. Podul, care leaga orasul rus Blagovescensk de orasul chinez Heihe,…

- Purtatorul de cuvant al Departamentului american al apararii a declarat ca avansul Rusiei pe frontul de est, in Donbas este foarte aproape de o retragere a armatei ucrainene. John Kirby a explicat, pe 27 mai, intr-o conferința de presa la Pentagon, ca fața de primele zile ale invaziei, rușii se mișca…

