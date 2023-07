Rusia ar fi scos 700.000 de copii din Ucraina

Stiri pe aceeasi tema

- Forțele armate ale Rusiei au fost adaugate pe „lista rusinii” a ONU privind incalcarea drepturilor copiilor in conflicte, potrivit unui anunț facut, joi, 22 iunie, de secretarul general al organizației, Antonio Guterres. Tot joi, oficialii ucraineni au transmis ca, de la inceputul invaziei din 24 februarie…

- Antonio Guterres, secretarul general al ONU, a acuzat joi Rusia pentru uciderea a 136 de copii in Ucraina in 2022, forțele ruse fiind adaugate pe lista globala a infractorilor, potrivit unui raport adresat Consiliului de Securitate al ONU, citat de Reuters.

- Kremlinul a declarat ca un presupus mesaj al presedintelui rus Vladimir Putin, auzit luni la posturile rusesti din regiunile de la granita cu Ucraina, a fost fals si a fost rezultatul unui atac cibernetic, relateaza The Guardian, potrivit News.ro.

- Președintele Zelenski cere parlamentului ucrainean sa aprobe sancțiuni pe o perioada de 50 de ani impotriva Iranului, din cauza rolului acestuia in aprovizionarea Rusiei cu drone și echipamente militare pentru razboi. Aceasta ar include o interdicție completa a comerțului cu Iranul, a investițiilor…

- Ministerul de Externe al Chinei a anuntat ca reprezentantul sau special pentru afaceri eurasiatice va vizita incepand de luni Ucraina si Rusia, dar si Polonia, Franta si Germania in ceea ce Beijingul numeste "un efort de promovare a discutiilor de pace", relateaza agentia Reuters, citata de The Guardian.Xi…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a declarat intr-un interviu publicat marți, 9 mai, de ziarul spaniol El Pais, ca nu crede ca in acest moment sunt posibile discuții de pace intre Moscova și Kiev in condițiile in care Rusia nu pare dispusa sa se retraga, iar Ucraina spera sa-și elibereze…

- Un tribunal din Rusia a condamnat un fost polițist pentru raspandirea de informații false despre armata in public, pentru ca a criticat razboiul din Ucraina in timpul unor convorbiri telefonice avute cu niște prieteni, noteaza The Guardian și Hotnews . Fostul ofițer, Semiel Vedel, a fost condamnat…

- O persoana a fost ucisa și alte zece au fost ranite marți, in urma bombardamentelor rusești asupra unui muzeu din Kupiansk, in regiunea Harkov, relateaza The Guardian. „Țara terorista face totul pentru a ne distruge complet”, a reacționat președintele Volodimir Zelenski. Intre timp, Rusia a inceput…