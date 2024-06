Stiri pe aceeasi tema

- Armata ucraineana a reusit sa limiteze inaintarea trupelor ruse pe noul sector de front deschis de Rusia in regiunea nord-estica Harkov, insa armata rusa progreseaza in regiunea estica Donetk, unde ameninta orasul Pokrovsk, in timp ce comisarul rus pentru drepturile omului a pus pe seama Kievului suspendarea…

- Armata ucraineana a reusit sa limiteze inaintarea trupelor ruse pe noul sector de front deschis in regiunea nord-estica Harkov, insa rușii inainteaza in regiunea estica Donetk, unde ameninta orasul Pokrovsk. Ministrul ucrainean al apararii estimeaza ca Rusia se pregateste sa deschida inca un front in…

- Rusia a revendicat luni „eliberarea” altor doua localitati in regiunile Donetk si Harkov, in estul Ucrainei, continuand sa avanseze in aceste doua sectoare ale frontului unde fortele ruse sunt in ofensiva in fata unei armate ucrainene in dificultate, informeaza AFP, citata de Agerpres.

- Armata rusa a preluat sub controlul sau un teritoriu de 278 kilometri patrati intr-o saptamana in estul Ucrainei, in principal in regiunea Harkov (nord-est), cel mai mare castig al sau in ultimul an si jumatate pe frontul din Ucraina, potrivit unei analize publicate joi de AFP in baza datelor furnizate…

- Rusia a revendicat miercuri ocuparea a inca trei sate in Ucraina, inclusiv satul simbol Robotine de pe frontul de sud-est ce fusese recucerit de armata ucraineana anul trecut, in timp ce in provincia nord-estica Harkov trupele ucrainene s-au retras din unele zone in fata actiunilor ofensive ale trupelor…

- Forțele ruse profita de un avantaj tactic pe frontul de la Avdiivka, unde continua sa faca presiuni. Potrivit experților militari, trupele Moscovei au realizat un avans tactic remarcabil la nord-vest de aceasta localitate, incercand probabil sa profite de „fereastra de timp” ramasa pana la sosirea ajutorului…

- Imagini filmate cu drona arata o noua localitate ucraineana distrusa de lupte și ramasa pustie in timp ce forțele rusești incearca sa caștige teren in fața unei armate ucrainene lipsite de muniție, relateaza The Associated Press (AP).Satul Oceretine, situat in regiunea Donețk, a fost devastat de lupte…

- Infrastructura feroviara este deosebit de vitala in Ucraina, atat in transportul pasagerilor si comert, cat si armatei, deoarece de la inceputul invaziei ruse, in februarie 2022, intregul trafic aerian civil este paralizat. ”Este vorba aici despre masuri clasice inaintea unei ofensive” de amploare,…