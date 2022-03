„Au folosit bomba cu vid astazi, care este de fapt interzisa de Convenția de la Geneva”, a declarat Oksana Markarova reporterilor dupa ce a ieșit din Congres, potrivit BBC , care precizeaza ca afirmația nu a fost verificata. Și corespondentul Reuters Phil Stewart a menționat afirmația ambasadoarei Ucrainei in SUA. Russia used a thermobaric weapon (vacuum bomb) on Monday in its invasion of Ukraine, said Ukraine's ambassador to the U.S., Oksana Markarova."They used the vacuum bomb today, which is actually prohibited by the Geneva convention" Here's background: https://t.co/r46CNrKaN5 — Phil Stewart…