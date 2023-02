Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile ruse le-au oferit strainilor aflați in Rusia cetațenia rusa in schimbul inrolarii in forțele armate ale țarii, a informat Statul Major pe 16 ianuarie, potrivit kyiv independent. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Ucraina a reziliat acordul cu Federația Rusa privind prestarea de servicii de intreținere in cazul complexului de rachete Sarmat, supranumit Satan, care fusese incheiat in februarie 2006 - a anuntat reprezentantul permanent al Cabinetului de Miniștri in Rada Suprema de la Kiev, Taras Melniciuk.…

- Cu toate ca Occidentul a sanctionat compania rusa care produce dronele Orlan, folosite de Rusia in invazia din Ucraina, aceasta companie continua sa lucreze gratie intermediarilor care ii inlesnesc achizitionarea din strainatate a pieselor de schimb necesare, a dezvaluit joi o ancheta jurnalistica,…

- Armata ucraineana a declarat joi ca Rusia a retras unele trupe din localitatile din dreptul orasului Herson aflate pe malul opus al raului Nipru, acesta fiind primul anunt oficial ucrainean in legatura cu o retragere rusa de pe ceea ce constituie acum principala linie de front din sud, relateaza…

- Propagandiștii de la Kremlin susțin ca Ucraina intenționeaza sa invadeze regiunea Belgorod a Rusiei, in timp ce alte surse ruse au spus ca forțele ruse trebuie sa recaștige controlul asupra Kupianskului din regiunea Harkov din Ucraina pentru a reduce riscul unei ofensive ucrainene, potrivit ISW.…

- Rusia anunta vineri ca efectueaza lucrari de fortificare in Peninsula ucraineana Crimeea, pe care a anexat-o in 2014, in urma unei replieri a armatei ruse regiunea ucraineana vecina Herson din calea unei contraofensive a Kievului, relateaza AFP, informeaza News.ro. Fii la curent cu cele mai…

- Seful gruparii paramilitare ruse Wagner, Evgheni Prigojin (n. r.: foto dreapta), anunta vineri ca organizatia urmeaza sa formeze militii si sa construiasca fortificatii in doua regiuni din Rusia situate la frontiera cu Ucraina, relateaza AFP, informeaza News.ro. Fii la curent cu cele mai noi…

- Ucraina nu ia in considerare negocieri cu Rusia pentru a pune capat razboiului, a declarat pentru BBC procurorul sau principal. Presa americana a afirmat recent ca oficialii americani i-au incurajat pe liderii ucraineni sa iși indulceasca poziția privind negocierile, anunța bbc.com. Fii la…