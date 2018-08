Stiri pe aceeasi tema

- Un avion tadjik sau rus a bombardat duminica districtul afgan Durqad, situat in provincia Takhar (nord-est), dupa izbucnirea unor confruntari in apropiere de granita cu Tadjikistanul, a indicat luni un oficial guvernamental afgan, citat de Reuters. Purtatorul de cuvant al politiei din…

- Ministerul de Justiție al Georgiei a intentat un nou proces impotriva Rusiei in cadrul Curții Europene a Drepturilor Omului (CEDO). Intr-o declarație, Ministerul Justiției din Georgia susține ca Rusia efectueaza un control real pe teritoriul Osetiei de Sud și Abhaziei, și ca, prin urmare, Moscova este…

- 'Nu vom uita niciodata' sau 'Stop imperialismului rus' au fost doua dintre bannerele manifestantilor, care s-au reunit la chemarea mai multor ONG-uri, cu steaguri cehe, ucrainene ori ale UE si NATO. 'Aveam 13 ani la acel moment, parintii mei au fost persecutati intreaga viata, tatal meu a semnat…

- Rusia a descris vineri drept o "isterie" care "ridiculizeaza" Statele Unite acuzatiile de ingerinta rusa in procesul electoral american, in momentul in care serviciile de informatii ale SUA au acuzat din nou Moscova ca ar continua sa intervina, relateaza AFP. "Nu numai ca aceasta isterie, care dureaza…

- De nationalitate rusa, femeia a lucrat pentru Secret Service - o agentie responsabila cu misiuni de protectie si paza si investigatii pe teritoriul american si in strainatate - fara a trezi suspiciuni pana in 2016, potrivit CNN, care citeaza joi un oficial al administratiei de la Washington. In…

- Un avion neindentificat s-a apropiat periculos de mult de o aeronava rusa de pasageri A-330 a companiei companiei iFly, care zbura din Antalya la Moscova, informeaza joi agentia de presa RIA Novosti. 'In zona de responsabilitate a serviciilor turce de control al traficului aerian deasupra apelor…

- Presedintele american Donald Trump a atribuit luni relatiile proaste dintre Washington si Moscova "vanatorii de vrajitoare" conduse, in opinia sa, de FBI, care ancheteaza amestecul Rusiei in alegerile prezidentiale din 2016, transmite AFP, conform agerpres.ro. "Relatiile noastre cu Rusia nu…

- La doua luni de la ultima vizita, premierul israelian, Benjamin Netanyahu, se deplaseaza, astazi, din nou in Rusia. El va avea o intrevedere cu presedintele Rusiei, Vladimir Putin. Cei doi vor discuta despre relatiile bilaterale intre cele doua tari, reglementarea conflictului israelo-palestinian si…