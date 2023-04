Stiri pe aceeasi tema

- ”Moscova amenința Guvernul Moldovei in mai multe feluri și violeaza spațiul aerian, de aceea trebuie apreciat efortul președintei Maia Sandu, premierului Dorin Recean, dar și a cetațenilor care vor sa traiasca pașnic și sa devina parte a familiei europene”, a declarat premierul Poloniei, Mateusz Morawiecki,…

- Fostul presedinte american Bill Clinton a declarat, intr-un interviu RTE, ca regreta rolul pe care l-a avut in convingerea Ucrainei de a renunta la armele nucleare in 1994. „Simt o miza personala, pentru ca i-am facut (pe ucraineni) sa accepte sa renunte la armele nucleare. Si ei cred ca Rusia nu ar…

- Orice furnizare de catre China a unui ajutor letal pentru Rusia in timpul razboiului din Ucraina ar fi o "greseala istorica cu consecinte profunde", a declarat miercuri, la Bruxelles, secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, conform Agerpres.Stoltenberg a adaugat, in cadrul conferintei de presa…

- Noile informații analizate de oficialii americani sugereaza ca un grup pro-ucrainean a comis atacul asupra conductelor Nord Stream de anul trecut, un pas spre stabilirea responsabilitații pentru un act de sabotaj care a derutat luni de zile anchetatorii de pe ambele maluri ale Atlanticului, noteaza …

- Ucraina va deveni membra NATO, dar ”pe termen lung”, a afirmat marti secretarul general al NATO, in contextul in care Kievul solicita sa adere la Alianta Nord-Atlantica pe fondul invaziei Rusiei, relateaza AFP. „Tarile NATO sunt de acord ca Ucraina sa devina membra a Aliantei, dar in acelasi timp este…

- "Este o mare greseala sa faci asta. Nu foarte responsabil. Dar nu am citit in asta ca se gandeste sa foloseasca arme nucleare sau ceva de genul acesta", a declarat Joe Biden intr-un interviu pentru ABC News.Presedintele Vladimir Putin a acuzat marti Occidentul ca prin ajutorul militar oferit Ucrainei…

- "O infrangere militara definitiva (a Rusiei in Ucraina) mai poate fi intarziata (doar) cu pretul vietilor a sute de mii de mobilizati (rezervistii rusi inrolati recent de Moscova, n.r.), insa, in final, ea este inevitabila", a afirmat Navalnii intr-un mesaj postat luni de echipa sa pe retelele sociale."Combinatia…

- Conflictul dintre Rusia și Occident este ”aproape unul real”, a declarat ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, luni, 23 ianuarie, criticand națiunile occidentale pentru trimiterea de arme catre Kiev, relateaza publicația britanica The Telegraph și agenția rusa TASS . ”Cand vorbim despre ceea ce…