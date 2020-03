Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a suspendat luni, pâna la noi ordine, competitiile internationale programate pe teritoriul sau, pentru a combate propagarea noului coronavirus, informeaza agentia EFE.Interdictia îi afecteaza inclusiv pe sportivii straini invitati sa concureze în aceasta tara, în principal…

- Guvernul iranian este suspectat ca ar ascunde adevarata situatie provocata de epidemia de coronavirus, dupa aparitia unor imagini din satelit.Imaginile, publicate prima data de New York Times, arata extinderea unui cimitir din nordul orasului Qom, fiind facute deja sapaturi pe portiuni mari. De asemenea,…

- Un pasager care a zburat cu avionul Chișinau-Moscova (cursa 9U 175) a fost testat pozitiv cu noul coronavirus COVID-19, noteaza Știri.md, cu referire la zugo.md. Inca nu s-a confirmat daca a fost in Italia, dar Departamentul de Sanatate din Rusia spune ca toți pacienții infectați au ajuns la Moscova…

- Bilanțul epidemiei de coronavirus in Italia a crescut ieri la 29 de morți și 1049 de persoane infectate. Potrivit Protecției Civile italiene, numarul total al cazurilor de coronavirus, care include bolnavi, decedați și vindecați, este de 1128, arata La Stampa. Dintre aceștia, sunt 29 de morți și 1049…

- Rusia si-a sfatuit marti cetatenii sa nu calatoreasca catre Italia, Iran si Coreea de Sud din cauza raspandirii epidemiei cu noul coronavirus in aceste tari, scrie AFP, potrivit news.ro.Autoritatile recomanda oamenilor sa nu calatoreasca "pana la stabilizarea situatiei", potrivit unui mesaj…

- In Galati sunt in acest moment trei persoane in carantina, dupa ce tocmai ce au sosit din Italia cu un microbuz unde se afla o buzoianca de se pare ca a intrat in contact cu un bolnav de coronavirus. Alte 17 persoane, revenite din China au iesit din carantina recent.

- Autoritatile italiene au organizat o reuniune de urgenta, dupa anuntul primului european ucis de coronavirus, iar cifrele date publicitatii sunt extrem... The post Peste 50.000 de oameni din 10 orase din Italia, dintr-o regiune plina de romani, in carantina din cauza epidemiei de coronavirus appeared…

- Autoritatile din China au demarat vineri constructia unui spital, capabil sa primeasca in termen de 10 zile 1.000 de pacienti infectati cu noul tip de coronavirus, au informat mass-media de stat, citate de AFP. Potrivit imaginilor difuzate la televiziune, zeci de excavatoare pregatesc terenul pe care…