Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 272 de foci dintr-o specie amenintata cu disparitia au fost descoperite moarte in ultimele zile pe mai multe plaje de la Marea Caspica de pe teritoriul republicii ruse Daghestan, au indicat vineri autoritatile locale, informeaza AFP. ”Nu este exclus sa descoperim si altele”, a afirmat pentru…

- Șase persoane s-au ales cu diverse traumatisme in urma exploziei in fața unui birou regional al FSB din Rusia. Potrivit presei ruse, totul s-a intamplat vineri, in jurul orei 12, in localitatea Uchkeken din republica Karaciai-Cerkezia, din Caucazul de Nord.

- Decesele in masa din ultimele saptamani ale vietuitoarelor marine pe coastele peninsulei Kamceatka, in Extremul Orient rus, au cauze naturale si au fost provocate de microalge, conform primelor rezultate ale analizelor prezentate luni, relateaza AFP. "Sunt sigur ca ne confruntam cu un…

- Franta a acuzat joi Turcia ca a trimis mercenari sirieni pentru a lupta in conflictul din Nagorno-Karabah si a spus ca va colabora cu Rusia pentru a se ajunge la un armistitiu intre Azerbaidjan si fortele etnice armene, informeaza Reuters. Turcia a negat ca a trimis mercenari sa ia parte la conflict.Franta,…

- Rusia isi multiplica exercitiile - ”Fraternitate Slava”, ”Scut Oceanic”, ”Caucaz-2020” - in aceasta toamna, cu scopul de a-si reuni aliatii, in pofida pandemiei covid-19, si in contextul unor noi tensiuni cu Occidentul, relateaza AFP, potrivit news.ro.Cele mai mari dintre aceste manevre au inceput…

