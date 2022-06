Rusia aprinde Balcanii. Kosovo, urmatoarea tinta a Moscovei? Lavrov a facut anuntul

Stiri pe aceeasi tema

- Pe masura ce aliații occidentali continua sa ofere mai mult ajutor militar Ucrainei, Rusia se pregatește sa atace convoaiele NATO care duc armament armatei ucrainene. Anunțul a facut facut de ministrul rus al apararii Serghei Soigu, care a avertizat din nou miercuri ca armata rusa va considera transporturile…

- Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a anunțat astazi ca ceea ce Rusia numește „operațiunea speciala” din Ucraina ar putea sa se incheie „in viitorul apropiat”. Și asta deoarece obiectivele Moscovei sunt pe cale sa fie indeplinite, iar nego

- Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a anunțat vineri ca ceea ce Rusia numește „operațiunea speciala” din Ucraina s-ar putea termina „in viitorul apropiat”, din moment ce obiectivele Moscovei sunt pe cale sa fie indeplinite și ca soldații și negociatorii ruși lucreaza in acest sens, informeaza…

- Rusia livreaza de obicei Europei aproximativ 40% din necesarul de gaze al acesteia, dar posibilitatea intreruperii aprovizionarii in urma invaziei Rusiei in Ucraina a crescut in ultima saptamana, tarile G7 respingand cererea Moscovei ca platile sa fie facute in ruble. Comisia Europeana spune ca gazele…

- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a avertizat joi, 24 martie, in discursul sau catre liderii NATO in care le a cerut ajutor militar "fara restrictii 39; 39;, ca urmatoarea tinta a fortelor ruse vor fi statele membre ale Aliantei din Europa de est, inclusiv, Polonia."Sunt sigur ca intelegeti…

- Rusia ar putea face presiuni asupra Serbiei pentru a submina Balcanii de Vest, avertizeaza liderii regionali. In paralel, Kosovo și Bosnia-Herțegovina indeamna liderii sa „se implice mai activ și mai puternic” in regiune, relateaza publicația britanica The Guardian. Fii la curent cu cele mai…

- Fitch Ratings și-a retrogradat viziunea cu privire la datoria guvernamentala a țarii, avertizand ca o neplata este „iminenta”. Mișcarea vine pe fondul sancțiunilor internaționale tot mai mari impotriva Rusiei dupa invazia acesteia in Ucraina. Un rating de credit are scopul de a ajuta investitorii sa…

- Ministrul bulgar al Apararii a declarat recent care ar putea fi urmatoarea ținta a Rusiei in viitorul foarte apropiat. Oficialul nu vede finalul razboiului ca fiind doar la Ucraina. El este de parere ca o țara vecina ar putea sa cada prada militarilor ruși in viitorul apropiat. De asemenea, acesta a…