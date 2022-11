Vanzarile de masini noi produse in Rusia au scazut de cand Moscova a trimis zeci de mii de militari in Ucraina la sfarsitul lunii februarie, in timp ce sanctiunile limiteaza accesul la piese si mai multi producatori straini si-au suspendat operatiunile in tara. Retragerea producatorilor straini, impreuna cu rubla mai puternica, au marits cererea de masini second hand din Asia, provocarile logistice fiind partial de vina pentru ca preturile au fost cu aproximativ 10% mai mari in septembrie fata de inceputul anului, a declarat banca centrala la sfarsitul lunii trecute. Importurile, care obisnuiau…