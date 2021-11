Armata rusa a anunțat luni, 29 noiembrie, ca a efectuat cu succes un nou tir de testare a unei rachete de croaziera hipersonice de tip Zirkon, in contextul unei curse a inarmarii cu acest tip de racheta, pe care Rusia o considera ”invincibila”. ⚡️????????Russian frigate Admiral Gorshkov has performed a test launch of the hypersonic […] The post Rusia anunța un nou test reușit cu o racheta hipersonica Zirkon (VIDEO) first appeared on Ziarul National .