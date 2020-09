Stiri pe aceeasi tema

- Consilierul national de securitate al SUA, Robert O'Brien, a declarat vineri ca China are cel mai mare program dintre tarile care vor sa se amestece in alegerile prezidentiale din tara sa, desi nu a furnizat probe in acest sens, relateaza Reuters. "Stim ca chinezii si-au asumat cel mai activ rol",…

- Mii de persoane au iesit sambata in strada la Habarovsk, un oras in Extremul Orient rus, in semn de protest fata de modul cum gestioneaza presedintele rus Vladimir Putin o criza politica regionala si fata de otravirea opozantului Aleksei Navalnii, relateaza Reuters.Citește și: Ludovic Orban…

- Serviciul Federal de Securitate (FSB) al Rusiei a comunicat joi ca a arestat in Siberia un membru al fortelor armate acuzat ca ar fi transmis secrete de stat Ucrainei, informeaza Reuters. Barbatul, membru al Fortelor de rachete strategice, a fost arestat in orasul siberian Barnaul, la circa 2.900 km…

- Ministerul de Externe al Rusiei a anuntat vineri ca va raspunde cu masuri similare la sanctiunile Uniunii Europene impotriva unui serviciu de informatii rus pentru presupuse atacuri informatice, transmite Reuters. Uniunea Europeana a adoptat joi sanctiuni impotriva a sase persoane si trei…

- Guvernul britanic va aborda intarirea capacitatii sale de a gestiona amenintarile reprezentate de Rusia si China in spatiu, in cadrul unei analize aprofundate a politicii externe, a securitatii si apararii, a declarat sambata ministrul apararii Ben Wallace, citat de Reuters. Marea Britanie se aratase…

- Rusia analizeaza o posibila reducere a cheltuielilor militare, in conditiile in care pretul scazut al petrolului si pandemia de coronavirus i-au afectat economia, arata un document publicat de Ministerul rus de Finante, transmite Reuters.In acest document se propune ca Guvernul de la Moscova…

- Ivan Safronov, fost jurnalist devenit cu doua luni in urma consilier al sefului Agentiei spatiale ruse Roskosmos, Dmitri Rogozin, a fost arestat marti de Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB), fiind acuzat de "inalta tradare" in beneficiul unei tari NATO, fiind pasibil de o pedeapsa intre…

- China a anuntat luni ca isi rezerva dreptul de a adopta masuri suplimentare ca raspuns la decizia Canadei de a-si suspenda tratatul de extradare cu Hong Kong-ul, informeaza Reuters, conform agerpres.ro. Purtatorul de cuvant al Ministerului de Externe chinez, Zhao Lijian, a facut acest anunt in conferinta…