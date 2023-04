Rusia anunță noi victorii pe front: susține că grupul Wagner a mai capturat două zone în Bahmut Rusia a declarat duminica ca unitațile de mercenari Wagner sprijinite de trupele aeriene au capturat inca doua zone in orașul Bahmut, din estul Ucrainei, ținta unei ofensive majore a Moscovei, informeaza Rador. Ministerul rus al Apararii a declarat ca trupele de asalt Wagner au ocupat doua teritorii in parțile de nord-vest și de sud-est ale orașului Bahmut, care a fost in mare parte distrus in lupte. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

